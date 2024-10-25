Парламент Тувы не назначает сенатора в Совфед из-за продвижения экс-зама Шойгу

Парламент Тувы может не успеть назначить своего сенатора в Совет Федерации из-за возможного продвижения Руслана Цаликова, бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу, который теперь занимает должность секретаря Совбеза России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных политологов.

Политолог Виталий Иванов» заявил, что карьера Цаликова тесно связана с Шойгу. По его мнению, назначение сенатора от Тувы тормозится, вероятно, из-за позиции федерального центра. Сенатора нужно избрать до 25 октября.

При этом политолог Ростислав Туровский сказал, что есть разногласия между командой прежнего главы Тувы Шолбана Кара-оола, «интересы которой близки к интересам Шойгу», и командой нынешнего главы республики Владислава Ховалыга, который сменил его на посту.

8 июля газета «Ведомости» писала, что Руслан Цаликов может стать сенатором от Тувы.

Цаликов работал на посту зама Шойгу восемь с половиной лет. Он покинул его 17 июня после увольнения Сергея Шойгу, который 12 мая был назначен секретарем Совета безопасности РФ.

Экс-первый замглавы министерства возглавляет список «Единой России» на очередных выборах в региональный парламент вместе с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и участником военной операции Буяном Кууларом, рассказал газете замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Ранее Владимир Путин исключил Шойгу из президентского Совета по физкультуре и спорту.