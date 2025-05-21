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В Туве избрали нового сенатора с опозданием на семь месяцев

Верховный Хурал избрал Шолбана Кужугета сенатором от Тувы
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Министерство здравоохранения Республики Тыва

Депутаты Верховного хурала (парламента) Тувы наделили полномочиями сенатора от республики депутата и директора территориального Фонда ОМС Шолбана Кужугета. Решение об этом приняли 21 мая на сессии парламента, пишет ТАСС.

«Абсолютным большинством голосов Шолбан Кужугет наделяется полномочиями представителя Верховного Хурала, парламента Тувы», — сказал спикер регионального парламента Кан-оол Даваа.

Парламент Тувы должен был назначить сенатора от региона до 25 октября, то есть около семи месяцев назад, однако депутаты не успели в срок на фоне, как отмечали политологи, обсуждений кандидатуры Руслана Цаликова, бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу.

В марте 2025 года стало известно, что Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от Тувы.

Сенатором от законодательной власти Тувы до 27 марта продолжала быть Дина Оюн. Формально ее полномочия истекли в сентябре, однако она имела право представлять регион в верхней палате парламента, пока ее не заменит новый сенатор. 26 марта сообщалось, что Оюн написала заявление о досрочном сложении полномочий, на следующий день Совфед утвердил отставку.

Ранее участник СВО стал заместителем мэра Нижнего Новгорода.

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