Сандрес стал первым сенатором США, осудившим действия Израиля в Газе

Сенатор США Берни Сандерс осудил действия Израиля в секторе Газа
Brian Snyder/Reuters

Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс первым из сената выступил с критикой Израиля, назвав «геноцидом» действия израильских военнослужащих в секторе Газа. Об этом сообщает Politico.

Также сенатор раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за поддержку «политики этнических чисток» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам Сандерса, Белый дом настаивает на добровольной миграции палестинцев в соседние страны, чтобы «освободить место для извращенного видения президента Трампа о «Ближневосточной Ривьере».

До этого сообщалось, что две дивизии Армии обороны Израиля заходят вглубь города Газы.

В ночь на 16 сентября израильская армия в течение 20 минут нанесла 37 ударов по палестинскому городу. Израильские войска использовали вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также открыли огонь из артиллерийских орудий.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Эфи Дефрин, полный захват города Газы займет у израильских военных несколько месяцев.

Ранее Нетаньяху подтвердил активное наступление в Газе.

