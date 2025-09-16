В Армии Израиля рассказали, сколько потребуется времени на захват города Газа

Полный захват города Газа займет у израильских военных несколько месяцев, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще несколько месяцев займет зачистка всей террористической инфраструктуры в городе Газа», — заявил представитель израильской армии.

До этого сообщалось, что две дивизии Армии обороны Израиля заходят вглубь города Газа.

В ночь на 16 сентября израильская армия в течение 20 минут нанесла 37 ударов по палестинскому городу. Израильские войска использовали вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также открыли огонь из артиллерийских орудий.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа «в огне». По его словам, израильская армия «железным кулаком» наносит удар по инфраструктуре ХАМАС и создает условия для освобождения заложников и разгрома группировки.

Он добавил, что Израиль не отступит и не ослабит натиск до тех пор, пока его миссия не будет завершена.

Ранее Нетаньяху подтвердил активное наступление в Газе.