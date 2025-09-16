Патриарх Кирилл прибыл в Казахстан

РПЦ сообщило о начале визита патриарха Кирилла в Казахстан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Казахстан. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Шестнадцатого сентября 2025 года начался визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Казахстан», — сказано в сообщении.

10 сентября посол Казахстана в Москве Даурен Абаев заявил, что государственный визит президента республики Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится в ноябре.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что у Астаны и Москвы «есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся».

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что Казахстан продолжает развивать отношения с Россией, не обращая внимания на давление со стороны стран Запада.

Ранее патриарх Кирилл наградил Медведева в день его 60-летия.