На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поинтересовался у бойца СВО, как ему отечественная винтовка в деле

Путин спросил у бойца СВО, как показывает себя отечественная винтовка в деле
true
true
true
close
Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона Мулино в рамках военных учений «Запад» поинтересовался у бойца СВО, как ему отечественная винтовка в деле. Кадры беседы опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда».

Рассматривая огнестрельное оружие, глава государства поинтересовался у военнослужащего, как ему в деле отечественная винтовка с вопросом, стрелял ли он из нее.

«Это моя боевая винтовка из зоны СВО. У меня много винтовок, скажем так. Лучше, чем канадские, чем американские образцы. Я отказался от иностранных винтовок и перешел только на отечественное оружие», — поделился военнослужащий.

Выслушав его, президент России улыбнулся и пожал бойцу руку.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТОСША, Турции и Венгрии.

Ранее Путин назвал цель учений «Запад».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами