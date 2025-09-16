Трамп призвал Зеленского заключить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку. Слова главы Белого дома приводит информационный портал Clash Report на своей странице в соцсети Х.

При этом авторы публикации не уточнили, о какой именно сделке идет речь. Однако с учетом текущей мировой ситуации, речь, по всей видимости, идет о сделке Зеленского с Россией, касающейся урегулирования конфликта на Украине.

До этого агентство Reuters сообщало, что Дональд Трамп призвал украинские власти заключить сделку с РФ о прекращении конфликта. По мнению американского лидера, Украине придется это сделать, поскольку «Россия — очень большая держава, а они нет».

16 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп может провести встречу с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе.

Как отмечал телеканал Sky News, Зеленский разочарован в Западе, поскольку США и Европа «недостаточно давят» на Россию.

Ранее в МИД России назвали здравой позицию Трампа по Украине.