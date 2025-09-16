Трамп скоро может провести встречу с Зеленским

Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио перед вылетом в Тель-Авив, передает РИА Новости.

«Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, снова (встретится с ним. – «Газета. Ru») в Нью-Йорке на следующей неделе», — подчеркнул он.

Как отмечал телеканал Sky News, Зеленский разочарован в Западе, поскольку США и Европа «недостаточно давят» на Россию.

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.

При этом Трамп, наоборот, выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее в Кремле напомнили о подходе Путина к международной политике.