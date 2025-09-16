На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший глава Курской области обжаловал продление ареста

Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», – заявили в Мещанском суде Москвы.

Дедова и Смирнова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По решению Мещанского суда, экс-губернатор останется в СИЗО до 15 декабря, а его зам – до 16 декабря. Оба бывших чиновника признали свою вину и пошли на сделку со следствием.

Согласно обвинению, задержанные организовали масштабное хищение средств, выделенных государством на строительство оборонительных сооружений на границе РФ. В числе задержанных оказался также бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, которого позднее поместили в следственный изолятор по аналогичным обвинениям.

По предварительным данным следствия, злоумышленники связаны с руководством АО «Корпорация развития Курской области». В частности, бывший глава организации Владимир Лукин, также задержанный, подозревается в причастности к хищениям. Генпрокуратура посредством суда добилась взыскания с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов свыше 3,2 миллиарда рублей, присвоенных при выполнении контрактных работ по возведению оборонных объектов региона. При этом экс-губернатор Смирнов заявил следствию, что размер его взятки составил 30 мнл руб.

Ранее врио губернатора Хинштейн упразднил «Корпорацию развития Курской области».

