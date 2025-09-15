Госсекретарь США посетит Катар 16 сентября

Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Катар 16 сентября. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Мы будем обсуждать действия Израиля, который нанес удары по территории посредника на переговорах, что ясно указывает, что ему безразлична судьба заложников, участие в переговорах и посреднические усилия», — сказал он.

12 сентября агентство Axios сообщало, что Марко Рубио встретился с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа. 14 сентября Рубио прибыл в Израиль. В ходе переговоров с премьер-министром Беньямином Нетаньяху госсекретарь США воздержался от критики Израиля за ракетный удар по Катару.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее Израиль пригрозил сектору Газа и ХАМАС полным уничтожением в случае отказа от мира.