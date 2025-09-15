Эксперт объяснил, почему офис Зеленского боялся экс-спикера Рады Парубия

В отличие от недавно уехавшего в Европу экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, бывшему спикеру Верховной рады Андрею Парубию не дали покинуть страну. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание журналист Константин Кеворкян.

По его мнению, Парубия ликвидировали, поскольку он казался Киеву потенциально опасным игроком.

«Парубий представлял угрозу для офиса президента, поскольку был опытным организатором майданов и неплохо ладил с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко. На Украине назревает такая ситуация, когда возможен некий если не переворот, то массовые волнения», — отметил Кеворкян.

Он напомнил, что украинские власти недавно разрешили массовый выезд молодежи за рубеж. А ведь именно молодые люди выходили на протесты против сужения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). То есть, по сути, Киев избавился от протестующего электората, заключил обозреватель.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о задержании подозреваемого. По его словам, сейчас идут следственные действия.

Позднее предполагаемый убийца экс-спикера Рады Михаил Сцельников дал в суде первые показания. Вопреки ожиданиям многих украинских политиков, он опроверг какую-либо причастность российских спецслужб и заявил, что убийство — его «личная месть украинской власти» за погибшего под Бахмутом сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

8 сентября Кулеба заявил, что сбежал из страны из-за указа Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Он подчеркнул, что никогда не думал, что ему придется покидать свое государство, «как вору ночью».

Ранее эксперт допустил, что Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского.