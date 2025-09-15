На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Свыше 100 тыс. человек вышли на митинги в поддержку Палестины в Мадриде

El País: на пропалестинские протесты в Мадриде пришли свыше 100 тыс. человек
Susana Vera/Reuters

На протесты в поддержку Палестины в Мадриде пришли свыше 100 тыс. человек. Об этом пишет издание El País.

Премьер-мнистр Испании Педро Санчес высказался в поддержку митингующих, заявив, что восхищен их действиями, что осудил как «позор» глава МИД Израиля Гидеон Саар. В результате акции уже пострадали 22 полицейских. Некоторые участники были арестованы.

До этого сообщалось, что участники пропалестинской акции протеста прервали заключительный этап велогонки «Вуэльта Испании», которая проходила в Мадриде, после чего полиция применила светошумовые гранаты.

В мае 2024 года правительство Испании на официальном уровне признало Палестину как государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава внешнеполитического ведомства страны Хосе Мануэль Альбарес рассказал, что решение было принято в ходе заседания совета министров. Он добавил, что официальный Мадрид считает это единственным путем к установлению мира в ближневосточном регионе.

Ранее 110 тыс. человек вышли на митинг против приема мигрантов в Лондоне.

