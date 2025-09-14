Путин провел встречу с Миллером

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург 12 сентября провел целый ряд встреч, в том числе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вы представляете себе, какое огромное хозяйство, поэтому, конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер. Были и другие встречи», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что российского лидера «с колес» «бывают постоянно».

Также Песков сообщил, что Путин на предстоящей неделе запланировал несколько поездок в регионы. По его словам, поездки ожидаются «содержательные и полезные».

14 сентября Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Ранее Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа.