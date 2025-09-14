На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел встречу с Миллером

Песков: Путин 12 сентября провел встречу с главой «Газпрома» Миллером
close
Сергей Карпухин/Reuters

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург 12 сентября провел целый ряд встреч, в том числе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вы представляете себе, какое огромное хозяйство, поэтому, конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер. Были и другие встречи», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что российского лидера «с колес» «бывают постоянно».

Также Песков сообщил, что Путин на предстоящей неделе запланировал несколько поездок в регионы. По его словам, поездки ожидаются «содержательные и полезные».

14 сентября Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Ранее Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами