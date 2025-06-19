Путин: рационального объяснения отказу ФРГ от российского газа не существует

Рационального объяснения отказу ФРГ от российского газа не существует, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, решение Германии является иррациональным. Путин добавил, что экономика ФРГ балансирует на грани рецессии, а также выразил непонимание, почему Берлин отказался от использования энергоносителей из России.

До этого премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией.

Также сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц «активно поддерживает» предложенный ЕС запрет на эксплуатацию «Северных потоков», чтобы помешать России и США возобновить газовое сообщение РФ с Европой.

В марте издание Financial Times писало, что Маттиас Варниг, «близкий друг» президента России Владимира Путина, разрабатывает проект по перезапуску «Северного потока – 2».

Ранее в ФРГ рассказали, что Шредер по-прежнему позитивно отзывается о «Северном потоке».