Дворец правительства Непала полностью уничтожен пожаром

Исторический правительственный комплекс Сингха Дурбар в Катманду полностью охвачен огнем и не подлежит восстановлению. Об этом сообщает непальское издание Online Khabar.

По данным издания, пожарные даже не пытались тушить огонь из-за масштабов возгорания. В здании сгорели все важные государственные документы и архивы, включая кабинеты премьер-министра и ключевых министров.

9 сентября участники массовых протестов подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве.

Митинги в Непале начались на фоне ограничения доступа к ряду социальных сетей, решение о котором правительство страны приняло 4 сентября. Введенные рестрикции коснулись Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат корпорации Meta) и ряда других ресурсов. Несмотря на то, что 9 сентября власти сняли ограничения, демонстрации и беспорядки не прекратились. В частности, активисты проникли в резиденцию главы государства и подожгли ее. Также пострадали резиденции некоторых других политиков.

Премьер-министр республики Шарма Оли ушел в отставку. СМИ писали, что аналогичное решение принял и президент Рам Чандра Паудел. Но в его офисе опровергли эту информацию.

Ранее армия Непала пригрозила ввести войска из-за беспорядков.