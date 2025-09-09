На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Адлерском районе Сочи при атаке беспилотника погиб мужчина

Губернатор Кондратьев: в Адлерском районе Сочи при атаке дрона погиб мужчина
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате атаки украинского беспилотника в Адлерском районе Сочи погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Осколки пытавшегося нанести удар по гражданским объектам дрона попали в автомобиль. Водитель транспортного средства погиб. По предварительным данным, также были повреждены фасады, крыши, окна и заборы шести частных домов. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибшего и поручил главе Сочи оказать всю необходимую помощь семье. Городская администрация также окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.

8 сентября сообщалось, что два человека погибли, 16 пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины по Донецкой народной республике. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Ранее ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области.

