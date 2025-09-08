Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запрос на справедливое мироустройство достиг своего максимума. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Каждое государство хочет развиваться, принимая решения о своем пути. Такая возможность есть, только когда мир многополярен и справедлив», — поделился Володин.

Он уточнил, что практически все страны понимают необходимость изменений мироустройства и поддерживают их, «кроме тех, кто привык жить на колониальную ренту», то есть аннексируют государства и устраивают цветные революции с целью контроля над другими народами.

4 сентября советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в интервью РИА Новости на ВЭФ рассказал, что президент России Владимир Путин озвучил тезис о неизбежном переходе к многополярности еще на Мюнхенской конференции, и теперь он воплощается в жизнь.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу.

Ранее Нарышкин заявил о появлении «зримого очертания» многополярности.