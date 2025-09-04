СМИ: у европейских лидеров состоялся «горячий разговор» с Трампом

Bild: у лидеров Европы состоялся горячий разговор с Трампом о санкциях против РФ

У европейских лидеров был «горячий разговор» с президентом США Дональдом Трампом, в Европе не ждут новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В четверг постпреды Евросоюза (ЕС) начали согласовывать продление на шесть месяцев персональных антироссийских санкций. Страны ЕС пока не достигли консенсуса в данном вопросе, сообщало РИА Новости.

Заседание «коалиции желающих» прошло в Елисейском дворце в Париже 4 сентября. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона на встрече присутствуют Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании принимают участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

По данным The New York Times, политики обсудили, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

Ранее на Западе заявили, что Трамп требует от Европы отказаться от российской нефти.