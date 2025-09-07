Премьер Украины подтвердила пожар в здании правительства

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что в здании правительства страны в Киеве произошел пожар после атаки беспилотников на город. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар», — написала премьер, опубликовав фото изнутри кабинета министров, где выбиты двери и окна, висят провода. Здание тушат с вертолета.

Свириденко призвала мир отреагировать на это происшествие усилением санкционного давления на Россию, включая ограничения в отношении российской нефти и газа.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе города произошло возгорание в правительственном здании. В каком именно, он не уточнял. На месте происшествия работают пожарные службы, добавил мэр.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины.

Ранее пожар произошел в порту Черноморска Одесской области.