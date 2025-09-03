На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Все довольны»: Путин заявил о консенсусе по «Силе Сибири — 2»

Путин: договоренность по «Силе Сибири — 2» стала результатом долгих переговоров
Владимир Смирнов/РИА Новости

Договоренность между Россией и Китаем по газопроводу «Сила Сибири — 2» не была приурочена к визиту в КНР, а стала результатом долгих переговоров. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства напомнил, что работа над проектом проводилась давно, переговоры шли не один год. В итоге российская и китайская стороны нашли консенсус.

«Все удовлетворены и все довольны», — подчеркнул Путин.

«Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. СМИ отмечали, что главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что «Сила Сибири — 2» может помешать США стать главным поставщиком энергоресурсов.

