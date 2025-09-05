Еврокомиссия приветствует заявление Путина о членстве Украины в Евросоюзе

Представитель ЕК Пинью поприветствовала слова Путина о членстве Украины в ЕС

Еврокомиссия положительно оценила заявление Владимира Путина о том, что Россия не возражает против членства Украины в Европейском союзе. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью, сообщает Euroactive.

«Мы приветствуем тот факт, что президент Путин признает место Украины в Европейском союзе», — отметила Пинью.

3 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва никогда не ставила под сомнение потенциальное членство Киева в Европейском союзе. Спустя два дня — во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — российский лидер назвал законным выбором Украины ее стремление вступить в ЕС.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев услышал сигнал Москвы о возможности его членства в ЕС.

Ранее Зеленский назвал членство в ЕС одной из гарантий безопасности для Украины.