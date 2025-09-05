На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству со всеми странами мира

Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами мира
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская сторона готова к сотрудничеству со всеми странами мира, однако, в первую очередь, отдает предпочтение друзьям. Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

«Мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира, прежде всего с теми, кто хочет с нами работать, с нашими друзьями», — заявил он.

Он отметил, что многие европейские компании, которые ушли из РФ по политическим соображениям, хотят вернуться на российский рынок. По его словам, при уходе они потерпели убытки.

Президент также говорил, что многие американские компании хотели бы возобновить контакты с Россией. По его словам, у российской стороны есть хорошие предложения по работе с предприятиями из США на Аляске. Путин добавил, что российская сторона тоже выражает готовность, однако для восстановления работы необходимы политические решения.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее на ВЭФ Китай назвали основным торговым партнером Дальнего Востока.

