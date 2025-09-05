На ВЭФ Китай назвали основным торговым партнером Дальнего Востока

Китай является основным торговым партнером для России на Дальнем Востоке, заявил заместитель главы Минвостокразвития Виталий Алтабаев на сессии «Бизнес-диалог: Россия-Китай» в рамках ВЭФ.

Он отметил, что 2025 год ознаменован кратным приростом сотрудничества двух стран.

«В мае Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию и принял участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также президент России Владимир Путин посетил Китай. Всего за 5 лет товарооборот Дальнего Востока России и Китая удвоился и превысил 1,7 трлн рублей в 2024 году», — сказал он.

Также на сессии губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что сейчас в Приамурье работают над созданием международной территории опережающего развития (ТОР).

«Строится новый авиатерминал, Дом российско-китайской дружбы и центр делового сотрудничества, индустриальный парк по производству полимеров и многое другое.

Китай подтвердил заинтересованность в укреплении инвестиционного диалога», — сказал Орлов.

Кроме того, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхэуй в ходе сессии отметил, что Китай делает активные шаги по развитию сотрудничества с Россией.

«Наша доля на российском рынке огромна. Мы продолжим укреплять взаимодействие в производственной сфере, торговле морской и агропродукцией, в сфере логистики», — сказал он.