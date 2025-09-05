На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о желании многих европейских компаний вернуться в Россию

Многие европейские компании, которые ушли из РФ по политическим соображениям, хотят вернуться обратно на российский рынок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что эти компании ушли из России и потерпели убытки. Теперь они ждут возможности вернуться.

«Многие ждут не дождутся, когда всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотят возвратиться», — сказал президент России.

До этого Путин сообщил, что поручил правительству детально проработать условия возможного возвращения иностранных компаний. По его словам, процесс будет организован «интеллигентно», без конфронтации, но с обязательным учетом экономической выгоды для России.

Также Путин раскритиковал иностранные компании и государства, которые «выдавливают» российских специалистов. Он назвал это недальновидным решением с их стороны.

Ранее в Госдуме призвали запретить возврат в Россию компаний, финансировавших ВСУ.

