На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков высказался о планах Европы превратить Украину в «стального ежа»

Песков заявил, что европейцы ударились в идеи милитаризма по теме Украины
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Европейцы вместо того, что приложить усилия для урегулирования украинского конфликта, «ударились в идеи милитаризма» и хотят превратить Украину в «стального ежа». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, де-факто сейчас происходит такая ситуация: президент США Дональд Трамп прилагает изрядные усилия для того, чтобы достичь мира на Украине. И в то же время европейцы, как указал представитель Кремля, занимаются вооружением Украины, чтобы этот конфликт не завершился.

«Видим европейскую партию войны, а европейцы, действительно, ударились в идеи милитаризма. Официальная линия на то, как было вчера сказано, в частности, превратить Украину в «стального ежа», — сказал Песков.

4 сентября в Париже состоялось очередное заседание так называемой «коалиции желающих». Перед началом встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила три основные задачи, которые сейчас стоят перед «коалицией желающих». В их числе превращение Украины в «стального ежа» (имеется в виду способность страны обороняться от военных угроз. — «Газета.Ru»), создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.

Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС на данный момент подготовил почти 90 тысяч украинских военных и продолжит это делать.

Ранее «коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами