Песков высказался о планах Европы превратить Украину в «стального ежа»

Европейцы вместо того, что приложить усилия для урегулирования украинского конфликта, «ударились в идеи милитаризма» и хотят превратить Украину в «стального ежа». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, де-факто сейчас происходит такая ситуация: президент США Дональд Трамп прилагает изрядные усилия для того, чтобы достичь мира на Украине. И в то же время европейцы, как указал представитель Кремля, занимаются вооружением Украины, чтобы этот конфликт не завершился.

«Видим европейскую партию войны, а европейцы, действительно, ударились в идеи милитаризма. Официальная линия на то, как было вчера сказано, в частности, превратить Украину в «стального ежа», — сказал Песков.

4 сентября в Париже состоялось очередное заседание так называемой «коалиции желающих». Перед началом встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила три основные задачи, которые сейчас стоят перед «коалицией желающих». В их числе превращение Украины в «стального ежа» (имеется в виду способность страны обороняться от военных угроз. — «Газета.Ru»), создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.

Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС на данный момент подготовил почти 90 тысяч украинских военных и продолжит это делать.

Ранее «коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину.