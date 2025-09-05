Путин шуткой ответил о месте России в союзе с КНР и Индией

Путин о месте России в союзе с Индией и Китаем: медведь он и есть медведь

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил о месте «русского медведя» в союзе с Индией и Китаем. Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Медведь — он и есть медведь», — с улыбкой сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что медведь является символом России. При этом он добавил, что самым большим в мире среди тигров является уссурийский (амурский), который тоже российский.

Лидеры России, Китая и Индии встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. По оценкам WSJ и Axios, эта встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди является в том числе сигналом Вашингтону, что усилия президента США Дональда Трампа отдалить Нью-Дели от Москвы и разорвать связку Москва—Пекин заметного эффекта не дали.

По мнению философа, общественного и политического деятеля Александра Дугина, встреча лидеров РФ, КНР и Индии может изменить судьбу всего человечества. Однако он добавил, что все будет зависеть от того, смогут ли три сверхдержавы прийти к взаимопониманию в новых исторических условиях.

Ранее Трамп обвинил лидеров Китая, КНДР и России в подготовке заговора против США.