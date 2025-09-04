В ЦБ заявили о снижении максимальной ставки по вкладам в рублях

ЦБ: максимальная ставка по вкладам в рублях в августе снизилась до 15,7%

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках России в третьей декаде августа снизилась до 15,7% годовых. Об этом говорится в материалах Центрального банка РФ.

В регуляторе уточнили, что в мониторинге задействовали крупнейшие российские банки, которые привлекают наиболее большой объем депозитов. Так, по данным ЦБ, в первой декаде августа средняя ставка составляла 15,96% годовых, а во второй — 15,85% годовых.

25 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18%. Регулятор пояснил свое решение тем, что инфляционное давление в стране, включая его устойчивую часть, снижается быстрее, чем ожидалось. Одновременно темпы роста внутреннего спроса ослабевают, а экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного развития.

4 сентября депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин сообщил, что ЦБ на заседании 24 октября снизит ключевую ставку до 15-16%.

Ранее россиян предупредили о скором обрушении ставок по депозитам.