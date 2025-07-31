Реакция Путина на подаренных Лаосом слонов попала на видео

Путин заявил, что подаренные Лаосом слоны пригодятся в хозяйстве

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил, что подаренные слоны пригодятся в хозяйстве. Об этом сообщает Кремль.

«В хозяйстве пригодятся, спасибо», — сказал Путин.

Президент Лаоса подарил главе российского государства двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами.

Ожидается, что президенты обсудят ключевые вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальной международной повестке. Переговоры проходят в узком формате.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минстроя Сергей Лавров и Ирек Файзуллин, а также заместители министров обороны и финансов — Александр Фомин и Алексей Сазанов.

По итогам саммита планируется подписание ряда двусторонних документов и заявление лидеров для прессы.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа.