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Реакция Путина на подаренных Лаосом слонов попала на видео

Путин заявил, что подаренные Лаосом слоны пригодятся в хозяйстве
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Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил, что подаренные слоны пригодятся в хозяйстве. Об этом сообщает Кремль.

«В хозяйстве пригодятся, спасибо», — сказал Путин.

Президент Лаоса подарил главе российского государства двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами.

Ожидается, что президенты обсудят ключевые вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальной международной повестке. Переговоры проходят в узком формате.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минстроя Сергей Лавров и Ирек Файзуллин, а также заместители министров обороны и финансов — Александр Фомин и Алексей Сазанов.

По итогам саммита планируется подписание ряда двусторонних документов и заявление лидеров для прессы.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа.

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