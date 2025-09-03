На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Украины назвали страны, где Зеленский готов встретиться с Путиным

РИА Новости/AP

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в одной из семи стран мира. Об этом в социальной сети Х заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

«Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России», — написал министр.

По его словам, речь идет об Австрии, Ватикане, Турции, Швейцарии и трех государствах Персидского залива.

3 сентября президент России заявил в ходе пресс-конференции по итогам своего четырехдневного визита в Китай, что он никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Путин назвал его «главой администрации Украины» и пригласил в Москву для возможной встречи.

1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с Зеленским.

Ранее в Госдуме назвали главное условие встречи Зеленского и Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
