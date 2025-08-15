Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО

Трамп: Киев не вступит в НАТО, но сможет получить гарантии безопасности США и ЕС

Украине не получит членство в Североатлантическом альянсе и гарантии безопасности в формате НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

При этом он допустил предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны США и стран Европы.

«Возможно. Вместе с Европой и другими странами... Но не в форме НАТО», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, предоставят ли США Киеву гарантии безопасности.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж на Аляске уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов. Кроме того, в состав российской делегации вошли министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее в НАТО признали, что Европа не в состоянии помогать Украине без США.