Лидеры стран ШОС приняли совместную декларацию по итогам саммита

Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли декларацию по итогам саммита в китайском Тяньцзине. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле отмечали, что Тяньцзиньская декларация является центральным документом саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в декларации отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, определены цели работы ШОС на каждом из направлений ее деятельности.

Президент России Владимир Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Он принял участие в саммите ШОС 31 августа — 1 сентября. По итогам мероприятия политик анонсировал заседание глав правительств ШОС в Москве.

3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, куда российский лидер также приглашен.

После Китая Путин отправится во Владивосток, на десятый Восточный экономический форум, который пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

