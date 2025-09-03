На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал Конго надежным партнером России

Путин: Конго является надежным партнером России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Республика Конго является надежным партнером России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом страны Дени Сассу-Нгессо, передает сайт Кремля.

«Работа вместе с Конго — это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке. Конго — наш надежный, проверенный временем друг и партнер», — сказал глава государства.

Встреча Путина и Дени Сассу-Нгессо состоялась 3 сентября в Пекине. Политики встретились в государственной резиденции «Дяоюйтай». Перед переговорами главы государств поприветствовали друг друга на английском языке.

Во время переговоров президент России заявил, что Москва готова увеличить квоты для обучения граждан Конго в вузах страны.

Ранее Путин назвал главного партнера России в Африке.

