Путин назвал Конго надежным партнером России

Республика Конго является надежным партнером России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом страны Дени Сассу-Нгессо, передает сайт Кремля.

«Работа вместе с Конго — это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке. Конго — наш надежный, проверенный временем друг и партнер», — сказал глава государства.

Встреча Путина и Дени Сассу-Нгессо состоялась 3 сентября в Пекине. Политики встретились в государственной резиденции «Дяоюйтай». Перед переговорами главы государств поприветствовали друг друга на английском языке.

Во время переговоров президент России заявил, что Москва готова увеличить квоты для обучения граждан Конго в вузах страны.

