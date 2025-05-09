Путин назвал главного партнера России в Африке

Египет является ключевым партнером России в Африке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле, передает РИА Новости.

«Наши страны координируют подходы по актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что между странами закрепился многоплановый характер сотрудничества. Он отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 30% и достиг рекордных $9 млрд, а за два месяца текущего года вырос еще более чем на 80%.

В ходе встречи президент Египта поблагодарил главу российского государства за теплый прием, а также поздравил его и граждан РФ с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с другими зарубежными лидерами он посетил парад Победы на Красной площади.

Ранее стало известно, на каких автомобилях ездят иностранные гости Парада Победы.