В Кремле подтвердили, что Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву

Песков: Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву, но точных дат пока нет
true
true
true
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин пригласил главу КНДР Ким Чен Ына в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент снова пригласил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время даты поездки лидера КНДР нет. По его словам, все мероприятия будут согласовываться.

3 сентября состоялись переговоры между Ким Чен Ыном и Путиным. Встреча продлилась 1,5 часа.

В ходе переговоров президент России поблагодарил главу Северной Кореи и народ страны за помощь в освобождении Курской области от украинских войск. Также российский лидер пригласил Ким Чен Ына посетить Россию.

Ранее Ким Чен Ын заявил о скорой новой встрече с Путиным.

