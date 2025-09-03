На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ким Чен Ын заявил о скорой новой встрече с Путиным

Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным, сообщил о скорой новой встрече
Лидер КНДР Ким Чен Ын, прощаясь с президентом России Владимиром Путиным, заявил о скорой новой встрече. Об этом сообщает РИА Новости.

«Увидимся с вами скоро», — сказал глава Северной Кореи.

3 сентября состоялись переговоры между Ким Чен Ыном и Путиным. В ходе встречи президент России поблагодарил главу Северной Кореи и народ страны за помощь в освобождении Курской области от украинских войск.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее уничтожение следов пребывания Ким Чен Ына на переговорах с Путиным попало на видео.

