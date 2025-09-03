Уничтожение следов пребывания Ким Чен Ына на переговорах с Путиным попало на видео

После переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына сотрудники, сопровождавшие главу Северной Кореи, «тщательно уничтожили все следы его пребывания». Кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Забрали стакан, из которого он [Ким Чен Ын] пил, протерли обивку кресла и те части мебели, которых касался корейский лидер», — рассказал журналист.

На опубликованных кадрах видно, как девушка уносит посуду, а другой мужчина тщательно протирает стул и стол.

До этого переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в составе делегаций завершились, они продлились более 1,5 часа. По окончании переговоров Путин и Ким Чен Ын продолжили общаться тет-а-тет.

Оба лидера присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. После приема они вместе на одном автомобиле приехали в Доме народных собраний в государственную резиденцию Дяоюйтай, начав общаться еще по дороге.

Ранее в США назвали сигналом Западу военный парад в Китае.