Лидер французских «Патриотов» заявил об истерике ЕС из-за визита Фицо в Китай

Филиппо: Фицо своим участием в саммите ШОС довел еврочиновников до истерики
Владимир Смирнов/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим визитом на саммит ШОС в Китай вызвал истерику у руководства Евросоюза и оппозиции в своей стране. Такое заявление в соцсети X сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик отметил, что Фицо, которого «чуть не убил проевропейский боевик в мае 2024 года», своим решением участвовать в саммите бросил вызов Брюсселю. Филиппо также призвал Францию последовать примеру Словакии, выйти из ЕС и НАТО, чтобы освободиться от «глупого подчинения евроглобалистскому порядку».

В ходе встречи с Владимиром Путиным в Пекине Фицо заявил, что лидеры стран-членов Европейского союза будут звонить ему с просьбой рассказать о переговорах российским президентом.

Премьер-министр Словакии также предложил Путину провести заседание совместной комиссии, чтобы упорядочить экономические связи двух стран.

Кроме того, словацкий лидер почеркнул, что Украина не может стать членом НАТО.

Ранее Путин рассказал об ущербе партнерам РФ со стороны Украины.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
