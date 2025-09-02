На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал Фицо о встрече с Трампом на Аляске

Путин: контакты с Трампом показали, что администрация Трампа слышит Россию
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Прошедшие контакты с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировали, что новая американская администрация «слышит Россию». Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо, передает РИА Новости.

«Наши последние контакты с президентом Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что нас слышит новая администрация», — сказал российский лидер.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 2 сентября в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин предоставил Украине решение вопроса безопасности страны.

Переговоры о мире на Украине
