Путин назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Россия считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Во вторник, 2 сентября, глава государства проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Переговоры проходят в Китае.

Как отметил российский лидер, Москва никогда не выступала против присоединения Киева к Европейскому союзу (ЕС). Однако членство в Североатлантическом альянсе — это другой вопрос, подчеркнул Путин.

«Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны — мы считаем это (вступление Украины в НАТО — «Газета.Ru») для себя неприемлемым», — добавил президент.

18 августа американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал, что глава Украины Владимир Зеленский может почти сразу завершить конфликт при выполнении ряда условий. Речь идет об отказе от притязаний на Крымский полуостров и идеи членства его страны в НАТО.

Ранее Трамп исключил вступление Украины в Североатлантический альянс.