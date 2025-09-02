На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков сообщил об изменении формата встречи Путина и Фицо в Пекине

Ушаков: Путин и Фицо продолжили беседу тет-а-тет
Sputnik/Artyom Geodakyan/Reuters

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжили беседу в формате тет-а-тет. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Он [разговор] продолжается еще. Сейчас лидеры остались один на один», — сказал Ушаков.

Он уточнил, что Фицо и Путин во время беседы тет-а-тет делятся мнениями по «наиболее чувствительным вопросам», отметив, что основные темы они уже обсудили. Другие подробности представитель Кремля раскрывать не стал. В целом Ушаков оценил беседу Путина и Фицо как «очень полезную».

Владимир Путин встретился с Робертом Фицо 2 сентября в Пекине. Сначала лидеры двух государств общались в присутствии журналистов, Путин в том числе ответил на ряд вопросов словацкого премьера. Например, российский лидер рассказал, как прошла его встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Путин заявил, что прошедшие контакты продемонстрировали, что новая американская администрация «слышит Россию».

Также Путин ответил на вопрос Фицо о том, «как он поживает». Президент России с улыбкой сказал: «Если я жив, то уже хорошо».

Ранее Путин дал совет Фицо, как заставить Украину учитывать чужие интересы.

