Путин проводит встречу с Фицо

Президент России Владимир Путин в Китае встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

2 сентября Фицо прибыл в Китай, где планирует провести ряд двусторонних встреч и принять участие в торжествах по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Позднее стало известно, что в Пекине Российская Федерация и КНР подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, которые охватывают энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект.

