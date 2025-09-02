Си Цзиньпин обсудил с Путиным суверенное равенство стран

Си: КНР и РФ ставят во главу угла суверенное равенство и многосторонность

Китай и Россия ставят во главу угла суверенное равенство и многосторонность, страны должны продолжать укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС и G20. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Отмечается также, что на переговорах в Пекине лидеры двух стран обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщило ЦТК, Путин и Си подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, которые охватывают энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее Си Цзиньпин назвал Россию и Китай основными победителями во Второй мировой войне.