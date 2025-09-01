На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин отправился в Пекин

Путин отправился из Тяньцзиня в Пекин
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отправился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится его рабочая программа в рамках четырехдневного визита в Китай. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Путин начал ночной переезд Тяньцзинь-Пекин. Рабочий день президента длится уже 16 часов подряд, впереди еще 1,5 часа пути по автотрассам Китая», — написал он.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

В Китае президент России проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

В Пекине Путин станет гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице Китая у него продолжается марафон двусторонних переговоров.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
