Эрдоган рассказал об усилиях Турции в урегулировании конфликта на Украине

Эрдоган: Стамбульские переговоры внесли вклад в мирный процесс
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае, что Стамбульские переговоры по Украине внесли вклад в мирное урегулирование. Об этом говорится в заявлении канцелярии Эрдогана по итогам встречи с президентом РФ, передает ТАСС.

Эрдоган отметил, что усилия Турции по прекращению вооруженного конфликта на Украине и установлению справедливого и прочного мира продолжаются.

Политик также заявил, что отношения Турции с Россией в торговле, туризме, инвестициях и энергетике продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов.

Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган и Путин также провели обмен мнениями относительно событий на Ближнем Востоке и Закавказье.

В свою очередь Путин заявил, что особая роль Турции в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта будет востребована и далее.

В Стамбуле с мая 2025 года прошло три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере, отметил глава РФ.

Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее Путин назвал Турцию надежным партнером на международной арене.

