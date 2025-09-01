На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Встреча Путина и Эрдогана завершилась

РИА Новости: переговоры Путина и Эрдогана на саммите ШОС в Китае завершились
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана на саммите ШОС в Китае завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Турции пригласил Путина в свою страну и заявил, что хотел бы видеть российского лидера в ближайшее время.

В ходе встречи с турецким лидером президент РФ заявил, что особая роль Турции в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта будет востребована и далее. Он выразил признательность Турции за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

До этого сообщалось, что во время переговоров Путин и Эрдоган затронут турецко-российское сотрудничество и международные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Путин прилетел в Тяньцзинь по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее Путин и Моди почти час общались тет-а-тет в автомобиле.

