Стало известно, что Британия намерена признать Палестину в сентябре

Британия намерена в сентябре официально признать Палестину. Об этом, ссылаясь на неназванный источник, сообщает газета Guardian.

По словам собеседника издания, власти Израиля не демонстрируют признаков готовности выполнить условия Лондона. В связи с этим высока вероятность того, что в сентябре Великобритания признает Палестину. Предполагается, что эта позиция будет подтверждена во время выступления британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми в Палате общин 1 сентября.

21 августа стало известно, что Великобритания осудила намерения Израиля построить на Западном берегу реки Иордан новые еврейские поселения.

10 августа сообщалось, что Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов оккупировать сектор Газа. Их готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации анклава.

Ранее в Израиле выступили с угрозами к Лондону из-за Палестины.