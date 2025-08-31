На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что Британия намерена признать Палестину в сентябре

Guardian: Великобритания в сентябре признает Палестину
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Британия намерена в сентябре официально признать Палестину. Об этом, ссылаясь на неназванный источник, сообщает газета Guardian.

По словам собеседника издания, власти Израиля не демонстрируют признаков готовности выполнить условия Лондона. В связи с этим высока вероятность того, что в сентябре Великобритания признает Палестину. Предполагается, что эта позиция будет подтверждена во время выступления британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми в Палате общин 1 сентября.

21 августа стало известно, что Великобритания осудила намерения Израиля построить на Западном берегу реки Иордан новые еврейские поселения.

10 августа сообщалось, что Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов оккупировать сектор Газа. Их готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации анклава.

Ранее в Израиле выступили с угрозами к Лондону из-за Палестины.

