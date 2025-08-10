Британия может ввести новые санкции против Израиля

Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов еврейского государства оккупировать сектор Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.

Сообщается, что санкции готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации сектора.

В июне Великобритания уже вводила санкции против Израиля. Под персональные санкции попали министр финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министр национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Также Лондон заморозил переговоры с еврейским государством по соглашению о свободной торговле.

4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% его территории. В рамках нового плана, израильские вооруженные силы возьмут под управление все оставшиеся зоны.

Ранее жителям сектора Газа предложили переселиться в Сомали.