Лондон осудил планы Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан

Великобритания осудила намерения Израиля построить на Западном берегу реки Иордан новые еврейские поселения. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил британский министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Он подчеркнул, что если одобренный израильскими властями проект поселения E-1 будет осуществлен, то это разделит палестинское государство на две части, грубо нарушив международного права и существенно подорвав решение о сосуществовании двух государств.

Глава МИД призвал правительство Израиля изменить свое решение.

10 августа стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов оккупировать сектор Газа. Их готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации анклава.

Ранее в Израиле выступили с угрозами к Лондону из-за Палестины.