В Израиле выступили с угрозами к Лондону из-за Палестины

Times: Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном из-за Палестины
Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Великобританией в сфере обороны и безопасности, если Лондон признает Палестину. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

«Лондону следует проявлять осторожность, поскольку у Биби (Нетаньяху — «Газета.Ru) и его министров есть карты, которыми они могут воспользоваться», — говорится в публикации.

Источник издания подчеркнул, что хотя Израиль и ценит свое партнерство с Великобританией, она может многое потерять, если израильское правительство решит предпринять ответные шаги.

The Times также утверждает, что за последние два года израильская разведка предоставляла британским спецслужбам важнейшую информацию об угрозах, включая предполагаемый связанный с Ираном террористический акт против израильского посольства в Лондоне.

Источник издания указал, что помощь Лондону от службы израильской внешней разведки «Моссад» привела к двум крупнейшим контртеррористическим операциям в Великобритании за последние годы.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором сообщалось, что Лондон рассмотрит возможность признания палестинского государства до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. В документе пояснялось, что это будет сделано в случае, если Израиль продолжит создавать препятствия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и проводить военные операции в этом анклаве.

Ранее лидер британской оппозиции назвала позерством планы Стармера о признании Палестины.

Война в Газе
