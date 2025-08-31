На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Си Цзиньпин

Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином итоги российско-американских переговоров на Аляске. Об этом журналистам сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, российский президент «очень подробно» пообщался с лидером Китая.

«Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами», — заявил Ушаков.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

После прилета Путин провел с Си Цзиньпином диалог в формате «на ногах» перед церемонией группового фотографирования лидеров на полях 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и России «закалена огнем и скреплена кровью».

Визит Путина в Китай
